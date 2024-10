In fuga dalle proprie case. Questo è quel che avvenuto ieri, 10 maggio, durante la notte a dei cittadini di Tempio Pausania del palazzo in zona Mercato. Un grande spavento per gli abitanti, a pochi metri dalla centrale piazza Gallura a Tempio Pausania. Ieri notte, infatti, si sono ritrovati a scappare a causa di un incendio che ha coinvolto quattro automobili parcheggiate lungo la facciata del palazzo.

Il fumo e le fiamme provenienti dei mezzi stavano pericolosamente raggiungendo le finestre del palazzo che sono risultate poi in parte danneggiate.

Le automobili, invece, sono andate completamente distrutte nonostante il repentino intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che stanno indagando per accertare le cause dell'incendio, apparentemente doloso.