Sole e caldo in Sardegna nel weekend del 1° maggio.

"L'alta pressione sta lentamente avanzando da Ovest e, a partire dal 1° maggio, andrà rafforzandosi ulteriormente a tutte le quote, garantendo così giornate di sole sulle isole maggiori", afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni.

"Bel tempo che sarà altresì accompagnato da un deciso rialzo delle temperature con valori già entro il fine settimana vicini o localmente superiori ai 28°C. Sino ad allora continueranno tuttavia a fluire correnti occidentali che favoriranno il transito di annuvolamenti, perlopiù di tipo medio-alto e di poco conto che non sortiranno grandi effetti. Conferme per l'arrivo di un'ondata di caldo africano dalla settimana prossima, che potrebbe essere rilevante per il periodo - continua il meteorologo -. Una massa d'aria molto calda direttamente dal cuore del continente africano si porterà verso il Mediterraneo determinando un sensibile rialzo delle temperature.

"Più coinvolte le regioni del Centro Sud e Isole con temperature che si porteranno abbondantemente sopra le medie, quasi dal sapore estivo".