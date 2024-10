In Sardegna

Fine settimana e Ferragosto sotto il segno del sole e del cielo sereno. Chi per il week end e per la giornata di Ferragosto ha scelto la spiaggia e il mare può stare tranquillo. Secondo le previsioni fornite dall'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, non si registreranno scossoni o improvvisi cambi di temperature.