Allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile ragionale e valida a partire dalle 11 del 12 luglio fino alle 10 del 13. "Le temperature - si legge nel documento diffuso dalla Prociv - tenderanno ad aumentare in entrambi i valori. Le temperature massime di domani saranno superiori ai 37°C su molte aree della Sardegna centrale e occidentale e localmente superiori ai 40°C nelle pianure e vallate dell’interno".

L'invito è il seguente: "Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte".

"I soggetti a rischio - ricordano gli esperti - sono le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta".