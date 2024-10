Prima il tema sul razzismo dove scrive che “quella ebrea è una razza inferiore” poi gli insulti su facebook all’insegnante che ha giudicato il compito insufficiente.

La protagonista della vicenda è una studentessa che per via della sua condotta è stata bocciata per volontà di tutto il consiglio direttivo della sua scuola.

In occasione dell’ultimo compito in classe la ragazza avrebbe scritto che “quella ebrea è una razza inferiore”. Il professore ha valutato insufficiente il tema di italiano scritto dall'alunna motivando le sue ragioni attraverso studi e ricerche di studiosi e storici. La studentessa ha poi pubblicato il suo lavoro su facebook con tanto di insulti per l’insegnate: “comunista del c... che difende gli ebrei".

Il post non è passato inosservato e così il consiglio direttivo della scuola frequentata dalla giovane studentessa ha deciso per la sua bocciatura.