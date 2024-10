Operazione di soccorso da parte dei Vigili del fuoco di Olbia per un incidente stradale verificatosi ieri sera sulla rampa della circonvallazione panoramica all’altezza del bivio per Telti, lungo la SS127.

Due auto, una Mercedes e una Fiat, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. I Vigili del fuoco hanno estratto l’autista rimasto intrappolato all’interno della Fiat. Su quest’ultima viaggiavano 4 persone che sono state trasportate al pronto soccorso di Olbia. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.