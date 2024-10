Da qualche settimana la Polizia stradale sta sperimentando sulla strada statale 131, nel tratto Oristanese, il nuovo sistema di controllo della velocità: il Telelaser Trucam, fratello maggiore del telelaser che ormai abbiamo imparato a conoscere.

Si tratta di un rilevatore che è in grado di rivelare sei infrazioni in una volta.

Filma le auto anche a 1,2 chilometri di distanza e vede cosa succede all’interno dell’abitacolo. Punisce, dunque, chi sta usando il telefonino o non possiede le cinture di sicurezza.

Si può tranquillamente utilizzare anche di notte e con pioggia, neve o nebbia.

Come spiegato dalla Polstrada, il Telelaser Trucam è già in funzione su alcune strade laziali e sarde, ma è in arrivo in tutta Italia. Posizionato come un classico autovelox a bordo strada, TruCam registrerà nel suo sistema attivo sulla piattaforma Linux ogni singola immagine per poi attivare una geolocalizzazione del mezzo attraverso un Gps.

Una vera rivoluzione nel sistema di controllo delle strade che renderà di fatto non impugnabili le sanzioni.

IL VIDEO