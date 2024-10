Il Telefono Amico Cagliari, Organizzazione di Volontariato esistente in Sardegna dall’aprile 1971, aderisce da oltre 10 anni alla Rete nazionale Cevita che, nell’ottica di incrementare la presenza nei territori, ricerca nuovi volontari che saranno inseriti nella Associazione al termine di un corso di Formazione che si prevede di iniziare nel prossimo mese di febbraio 2021.

Il corso riguarda i Centri di ascolto telefonico di Alessandria, Cagliari, Imperia, Novara, Rivoli, Sassari, Varese e Vercelli.

Coloro che fossero interessati a partecipare ai corsi, possono inviare la richiesta, contenente i propri dati personali, mediante la compilazione di un apposito form inserito nel sito internet www.telefonoamicocevita.it

Il telefono amico è un servizio di volontariato, svolto in modo assolutamente gratuito, di ascolto telefonico dedicato a persone in crisi o in stato di particolare disagio emozionale. La storia del "telefono amico" nasce molto lontano. Il primo centro di ascolto telefonico appare a New York nel lontano 1906 con il nome di Safe a Life. In Italia primi centri di soccorso telefonico nascono autonomamente a partire dal 1964 e vengono gestiti da gruppi spontanei, composti interamente da volontari, con il nome di Telefono Amico o Voce Amica.