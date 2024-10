Da diversi giorni il personale del reparto di Polizia Penitenziaria dell’Istituto penitenziario minorile di Quartucciu si era insospettito per alcuni strani movimenti che facevano presumere la presenza di qualche telefonino all’interno del carcere.

Il Comandante del Reparto, Alessandro Caria, alle prime ore dell’alba di oggi, ha così disposto una perquisizione in tutto l’istituto coordinando il personale in servizio. I poliziotti hanno infatti rinvenuto un telefonino cellulare occultato all’interno di una cella.

"Il Si.N.A.P.Pe - si legge in una nota - esprime viva soddisfazione per la brillante operazione di polizia effettuata oggi; ora attendiamo che l’amministrazione attivi le procedure per riconoscere un encomio al personale che ha partecipato all’operazione".