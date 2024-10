Ha piazzato in un cantiere stradale lungo la statale 131 a Nuraminis una telecamera per controllare i lavoratori, ma non aveva alcuna autorizzazione.

Un 55enne amministratore unico di una società che sta eseguendo alcuni lavori in subappalto Anas lungo la Carlo Felice è stato denunciato dai carabinieri per aver violato lo statuto dei lavoratori.

I carabinieri hanno eseguito un controllo, scoprendo il sistema di videosorveglianza illegale e lo hanno denunciato. Controllati anche 25 operai risultati tutti regolari.