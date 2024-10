La foto del giorno su Sardegna Live arriva stavolta da via del Lentischio, angolo via delle Spighe, a Pirri. I residenti sono praticamente senza parole, questa è l’immagine-cartolina che si presenta ai loro occhi, recentissima, senza che nessuno, dal Comune o chi per loro, possa muovere un dito.

Perché? Già, perché: la domanda è retorica ma non ha alcuna risposta esauriente: eppure la sporcizia c’è e si vede anche a occhi chiusi, i cittadini parlano di una situazione paradossale, senza via d’uscita.

Le buste dei rifiuti invadono parte della carreggiata, è consuetudine di tanti automobilisti fermarsi, scendere dall’auto e abbandonare ogni genere di rifiuto, proprio perché anche a Pirri è arrivata la differenziata e, come accade a Is Mirionis, San Michele o Sant’Elia, è più facile per i maleducati e per coloro che non pagano la tassa sui rifiuti, gettare alla rinfusa di tutto e di più.

Chissà se da quelle parti arriveranno presto non solo gli operatori ecologici come acacde puntualmente nella montagna di rifiuti in mezzo alla strada, in via Timavo. Chissà!