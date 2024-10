Il teatro sardo si mobilita, basta con quel luogo comune che vuole i sardi lontani da quella cultura cooperativistica che invece porta tanti benefici.

In particolare, a dirlo e a scendere in campo sono sei compagnie teatrali della Sardegna che hanno pensato di “fare squadra “per ripartire dopo il lookdown causato dal coronavirus.

Ripartire, giocoforza, cambiando rotta, considerati i vincoli normativi che costringono, per superare la crisi, ad abbandonare gli spazi canonici teatrali, che sono quelli chiusi, e cercare, invece, alternative su nuovi percorsi che dalle stesse compagnie sono viste come grandi opportunità. A dimostrarlo sono già i loro programmi - inseriti in un progetto Intersezione 2020/rete di festival senza rete a cura di Fed.it.Art Sardegna - che avranno inizio già da sabato 27 giugno, a Mogoro, per poi articolarsi nei mesi di luglio e agosto attraverso 8 festival dedicati alle arti della scena.

Dunque, in una situazione di assoluta emergenza, sarà il teatro a cercarsi il pubblico, andandolo a trovare in diverse località e, in particolare, in luoghi che possono essere le piazze, i cortili, parchi, giardini o i siti archeologici. Il teatro è racconto, non è solo intrattenimento: è cultura, quella, appunto, del racconto.

I festival:

- “Libertà d'Espressione” organizzato dal Teatro Tragodia a Mogoro

- “Il Colore Rosa” a cura de L'Effimero Meraviglioso a Sinnai

- “Giardini Aperti” di Abaco Teatro a Sanluri, Donori, Quartucciu, Monserrato e Torre delle Stelle (Maracalagonis)

- “Palcoscenici d'Estate” del Teatro del Segno ad Allai

- “Percorsi Teatrali” del Teatro del Segno a Santu Lussurgiu e Cagliari

- “NUR” del Teatro d'Inverno ad Alghero

- “Note a Margine” del Bocheteatro a Nuoro

- “Patapum Festival”. del Bocheteatro a Nuoro

Gli spettacoli in rete:

OTTAVIO BOTTECCHIA – Abaco Teatro

BARONI IN LAGUNA – Teatro del Segno

AMORI DA PALCOSCENICO - Teatro del Segno

RODARI... PER TUTTO L'ANNO! - Teatro del Segno

LA FRECCIA AZZURRA - Teatro del Segno

SU MURU PRINZU - Bocheteatro

FRAMMENTI ROSA - Bocheteatro

SORICHITTA - Bocheteatro

COME D'INCANTO - Bocheteatro

ITIS GALILEO – TeatroDInverno

IL GATTO DAGLI STIVALI - TeatroDInverno

SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO? - L'Effimero Meraviglioso

PIRICIO' EST DOTTORI Sì O NO? - Teatro Tragodia

BARACCA & BURATTORI - CON CENERENTOLA - Teatro Tragodia