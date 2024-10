Va avanti il tour teatrale della Pro Loco “Bastiano Unali” di Cossoine e dei ragazzi del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore, promosso per i cerimoniali della Grande Guerra.

Le tappe a S’Aspru, presso la Comunità Mondo X a Siligo, dello scorso 10 aprile, e a Borore, presso il Museo del Pane del 13 aprile, hanno riscosso un ottimo riscontro.

La Comunità di Padre Morittu ha riservato loro applausi con lo spettacolo “L’America e l’Impero” mentre a Borore, è stata invece l’occasione per rispolverare il lavoro d’esordio della Grande Guerra, “La Memoria e il Silenzio”,

Ora le altre località che “Teatri di Guerra” toccherà saranno Cagliari, Sassari e Tempio con lo spettacolo “La Disfatta e la Riscossa”, creato in occasione della disfatta di Caporetto, nel centenario 1917-2017.

L’evento è il prelude a una nuova iniziativa per celebrare la supremazia Italiana sull’Impero Asburgico, “L’Armistizio e la Vittoria”, che si terrà il 2 agosto 2019, presso il santuario campestre di Santa Maria Iscalas.

Nel capoluogo sardo lo spettacolo andrà in scena 17 maggio alle 18.30 presso il Circolo Unificato della Caserma “Monfenera”, sede del 151° Reggimento Fanteria Sassari. L’evento è stato fortemente voluto dal Comando della Brigata, omaggio al sacrificio dei fanti sardi, caduti negli eventi bellici del ’15-’18.

Sassari ospiterà l’iniziativa il 28 maggio, presso la Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via Carlo Alberto, 7. A partire dalle 18.00, il progetto verrà ufficialmente presentato alla Città e in particolare alla Fondazione, la quale sostiene, al momento, le diverse tappe culturali e la realizzazione del nuovo spettacolo.

A Tempio Pausania, i ragazzi presenteranno il progetto il 2 giugno, alle 17.30, nello scenario dei locali dell’Officina dei Ragazzi, presso l’ex biblioteca.