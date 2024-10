Nella mattinata odierna, con l'obiettivo di discutere e affrontare le criticità dell'approdo turistico “Ex Marina Turritana”, si sono riuniti la Capitaneria di Porto, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Amministrazione del Comune di Porto Torres. Il tavolo di lavoro era stato convocato dal Comandante della Capitaneria di Porto Torres, il Capitano di Fregata Emilio Del Santo, con l'auspicio di affrontare i problemi di sicurezza relativi al molo turistico e di informare tutti i soggetti coinvolti, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale.

La riunione è servita per condividere le azioni che saranno intraprese dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. In prima battuta, è stato deciso che si procederà a interdire l'accesso all'approdo, con l'intento di salvaguardare l'incolumità di persone e beni. Conseguentemente, la Capitaneria di Porto provvederà ad abrogare l'ordinanza n. 07/2016 del 5 aprile 2016, emanata per ragioni congiunturali e d’urgenza, che di fatto impedirà la legittimazione all'ormeggio delle unità navali. Questo provvedimento sarà preso contestualmente alla predisposizione del nuovo bando/selezione/manifestazione di interesse, a cura dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.