Le associazioni di categoria degli operatori del turismo , soprattutto gli albergatori, si chiedono: " come sono stati utilizzati i soldi della tassa di soggiorno della città di Cagliari ?". " Non lo sappiamo, ma una cosa è certa: sicuramente non per le finalità che noi avevamo proposto. E non ci dicano che li hanno usati per Sant'Efisio: per decenni è stata organizzata senza l'imposta di soggiorno ", ha dichiarato in commento Fausto Mura, presidente di Federalberghi sud Sardegna.

Valgono 300mila euro le entrate del 2021 (da luglio a dicembre), 1,1 milioni del 2022 e una previsione sempre di 1,1 milioni anche per il 2023 .

Anche Capodanno nel mirino: " Solo per fare un esempio - insiste Mura - oltre 429mila euro vengono investiti per il Capodanno senza neanche considerare che i voli da Natale al primo giorno dell'anno prossimo non bastano neanche per i sardi, e aver saputo del concerto con così poco anticipo impedisce a qualsiasi turista di prenotare ".

In un documento che risale al 12 dicembre 2022 Federalberghi Sud Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Confesercenti Cagliari, Associazione BB di Cagliari e l'Associazione Extra, avevano chiesto un elenco di investimenti per gli introiti del 2023. Tra questi, uno studio e determinazione degli obiettivi turistici da raggiungere nei prossimi 5 anni, determinazione degli obiettivi e feedback trimestrale, controlli formali e sostanziali per il contenimento dell'abusivismo. Ma anche il potenziamento e promozione internazionale del sito Cagliariturismo.it, con obiettivi determinati di crescita testimoniati dal numero di accessi per nazione, riferimenti specifici sul territorio indicati da Qr Code nella cartellonistica visite virtuali in 3d dei principali monumenti cittadini. Tutto possibilmente all'interno di una app sia Android che iOS, con la costruzione del Prodotto Turistico integrato Cagliari per puntare soprattutto a migliorare la qualità dei servizi offerti anche nei mesi di spalla e ad ampliare la permanenza media dei turisti e portarla almeno a tre giorni . " Richieste inascoltate ", denunciano le associazioni.