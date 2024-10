Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Cagliari, in un servizio congiunto con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno eseguito un servizio coordinato volto al controllo, alla deterrenza ed alla prevenzione in genere, nei pressi dei principali centri di aggregazione e discoteche lungo il litorale Poetto, per assicurare prevalentemente un controllo della circolazione stradale nel pieno rispetto delle sue norme di regolamentazione.

Sono stati eseguiti diversi posti di controllo e test etilometrici, nonché soste appositamente prolungate, assicurandosi altresì del pieno rispetto delle vigenti norme in materia di somministrazione di bevande ai giovani utenti all’interno degli esercizi commerciali, effettuando quindi un accurato ed efficace controllo sulla movida.

Molteplici le sanzioni amministrative relative al codice della strada oltre alla segnalazione alla prefettura di un cittadino gambiano per possesso di stupefacenti di tipo marijuana, peraltro sprovvisto di documenti.