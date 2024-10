A Barrali, anche il 2016 sarà senza TASI acronimo di Tassa servizi, il tributo comunale che fa fronte ai costi pubblici sostenuti per l’illuminazione pubblica, i servizi socio-assistenziali, la polizia locale, la protezione civile e tutte le altre prestazioni rese indistintamente alla collettività.

Il governo a inizio anno aveva già stabilito l'abolizione per l'abitazione principale, ma senza escludere gli altri immobili come capannoni, negozi, botteghe e aree fabbricabili per citarne alcuni.

Ad annunciare la decisione votata nel consiglio comunale del 10 marzo è lo stesso Sindaco Fausto Piga dal suo profilo facebook: “Come è stato nel 2015 sarà anche nel 2016, nessuno a Barrali dovrà pagare la TASI.

Una decisione affatto scontata e indolore per il bilancio comunale, non mettere le mani in tasca dei cittadini ci rende soddisfatti, ma vorrà dire rinunciare a qualche soldino e pertanto rivedere le priorità”.

Anche sul fronte rifiuti si registrano buone notizie con un calo degli importi delle bollette rispetto lo scorso anno.