Una giovane tartaruga in difficoltà è stata soccorsa dal personale del Cnr all'interno dell'Area marina protetta del Sinis, a Cabras.

Gli esperti, mentre erano impegnati in un'operazione di monitoraggio di alcune zone dell'area marina, utilizzando un drone subacqueo a circa sei miglia dalla costa, hanno notato la tartaruga che nuotava lentamente in superficie vicino allo scoglio del Catalano.

Hanno subito capito che aveva dei problemi e l'hanno recuperata usando un retino. La tartaruga è stata successivamente affidata al veterinario per una Tac e una visita. Sul carapace e nel resto del corpo non c'erano ferite o segni riconducibili a un impatto con una imbarcazione o provocate da attrezzi da pesca.

L'esemplare, lungo poco più di 30 centimetri, sarà adesso portata al Cres, il centro di recupero del Sinis dove rimarrà in osservazione in una delle vasche. Con buona probabilità la Caretta Caretta ha ingerito della plastica, si attenderà quindi l'espulsione di tutto il materiale prima di rimetterlo in libertà.