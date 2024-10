Ferita dopo esser stata investita da un'imbarcazione, una tartaruga marina è stata salvata nei giorni scorsi nelle acque del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena. La segnalazione era arrivata il 2 luglio da alcuni turisti che l'avevano avvistata nel tratto di mare davanti alla penisola di Abbatoggia, nell'isola di La Maddalena, vicino alla spiaggia dello Strangolato.

Dopo due giorni di ricerche gli operatori della Sea Me Sardinia, l'associazione cui il Parco ha affidato l'appalto per la gestione del recupero animali marini in difficoltà, hanno messo in salvo la tartaruga nella baia di Stagno Torto grazie alla segnalazione di un ragazzo.

L'animale, un'esemplare di Caretta caretta di circa 43,5 cm, presentava un evidente segno dovuto all'impatto con l'imbarcazione, che le aveva letteralmente amputato la parte posteriore del carapace e la pinna posteriore sinistra, rimasta ancora attaccata al corpo.

Le è stato dato il nome "Merak". E' stata poi affidata al personale dell'Associazione Crama, attivatosi per trasportare l'animale presso il Centro di Recupero Animali Marini dell'Asinara ed eseguire i controlli per stabilirne lo stato di salute.

Qui sono stati quindi asportati i tessuti necrotici e amputata la pinna posteriore sinistra, ormai in necrosi. L'animale è stato sottoposto a terapia antibiotica e a tutti gli esami di routine. Quando Merak si sarà ripresa, si tenterà di fare un recupero, valutando la possibilità di effettuare una plastica delle parti mancanti.