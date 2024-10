Un turista milanese che nuotava vicino alla spiaggia di Barisoni a Tertenia, in Ogliastra, si è imbattuto in un esemplare di tartaruga Caretta Caretta che era completamente ingarbugliata con un sacco di iuta e plastica. Forse lo aveva scambiato per cibo poiché erano presenti delle fibre anche nel becco.

Il turista è riuscito a prendere la tartaruga e ha chiamato immediatamente gli agenti della Base Navale del Corpo Forestale di Arbatax. Intanto ha cercato anche di liberare l'animale dal groviglio mortale che gli aveva già provocato alcune ferite agli arti e al collo. Giunti sul posto i Forestali l'hanno subito presa in consegna e trasportata a Oristano per consegnarla agli operatori del centro di recupero CreS del Sinis.

"Il senso civico di un cittadino ha salvato la vita al piccolo Tarturo, così battezzato nell'occasione di questo fortuito incontro - spiega la Forestale -. Purtroppo la presenza nel mare di rifiuti, come buste, sacchi di plastica, lenze abbandonate, sono un grandissimo pericolo per la sopravvivenza di questa specie. Il Corpo forestale sensibilizza la popolazione, residenti e turisti, invitandoli a non abbandonare nelle aree demaniali costiere materiali plastici di ogni genere".

Il giovane esemplare, di circa cinque anni e 25 cm di lunghezza, ora si trova nella clinica veterinaria per le cure e, grazie al tempestivo soccorso, molto presto potrà essere liberato e proseguire i suoi viaggi nel Mediterraneo.