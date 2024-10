Prosegue la promozione "All you can fly: l'estate è servita", lanciata lo scorso febbraio per gli acquisti di alcuni giorni su tutto il network di voli della Compagnia; da oggi l'offerta coinvolge tutti i voli nazionali e internazionali da e per la Sardegna, operati dall'11 aprile al 30 settembre 2016 che sono in vendita a tariffe scontate, se si prenota entro la mezzanotte del 21 marzo prossimo.

La promozione non si applica alla tariffa onerata sulle linee Olbia-Roma e Olbia-Linate operate in regime di continuità territoriale e sulle tariffe Carnet Sardegna. Il lancio odierno della campagna "All you can fly: Sardegna" prevede un risparmio immediato del 15% sulla tariffa scelta (esclusi tasse aeroportuali e supplementi).

Meridiana offre da e per la Sardegna 1,7 milioni di posti nel 2016, con nuovi collegamenti nazionali e internazionali, prima fra tutti la linea Marsiglia-Olbia che sarà attivata una volta alla settimana dal 4 giugno prossimo e verrà raddoppiata dal 26 luglio.

A questa novità si aggiungono due ulteriori collegamenti: uno da Brescia a Olbia e uno da Madrid a Olbia, entrambi operati con frequenza bisettimanale durante il picco di stagione.

Sono inoltre confermate e in molti casi incrementate, in termini di posti offerti e frequenze, tutte le tratte nazionali verso l'Isola, con voli che collegheranno Olbia Costa Smeralda a Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Venezia e Verona. Olbia è inoltre collegata tutto l'anno con Milano Linate, nel picco di stagione anche con otto frequenze quotidiane, Roma e Bologna. Per quanto riguarda le linee internazionali la Compagnia riconferma l'avvio dei voli diretti per Olbia da Londra (LGW), Mosca (DME), Nizza e Parigi (CDG) che, quest'anno, viene anticipato al 22 aprile.

Nella primavera-estate 2016 Meridiana opererà un totale di 21 rotte da e per il Costa Smeralda, 14 domestiche e sette internazionali, con tre nuovi collegamenti di cui due nuovi per lo scalo sardo. Per quanto riguarda Cagliari, dal 5 giugno fino al 25 settembre sarà attivo un volo no-stop con Milano Malpensa operato tutti i sabati e le domeniche.

Inoltre, sempre da giugno, ripartiranno anche i collegamenti quotidiani diretti con Verona e Torino (d'inverno l'operativo è solo via Napoli), in aggiunta ai voli annuali no-stop per Napoli e Bologna che, nel periodo estivo, prevedono frequenze giornaliere.

Da Cagliari è riconfermato anche quest'estate il volo diretto internazionale per Parigi Charles de Gaulle (operativo tutti i giovedì dal 2 giugno fino al 29 settembre).