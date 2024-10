L'assessore dei Trasporti, Massimo Deiana, ha preso contatto oggi a Roma con i vertici Alitalia riguardo alla mancata applicazione della tariffa agevolata “sport light” per i passeggeri sardi e ha concordato un vertice operativo per la prossima settimana al quale parteciperà insieme all’assessore dello Sport Claudia Firino.

"Anche alla luce della risposta data ieri dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio in question time alla Camera dei Deputati, riteniamo urgente e doveroso da parte di Alitalia trovare una soluzione alla vicenda - dice Deiana - si tratta di una intollerabile discriminazione ai danni dei viaggiatori isolani che non può essere giustificata con l'incompatibilità tra due regimi tariffari, quello previsto dalla continuità territoriale e quello determinato dalla convenzione con il Coni".

L'offerta riservata alle società sportive deve essere resa disponibile anche per la Sardegna, esattamente come succede nel resto d’Italia, “soprattutto laddove risulti più conveniente delle tariffe previste dalla Continuità: a quel punto potranno essere gli utenti a scegliere l’opzione più favorevole”, aggiunge l’assessore.

In proposito il titolare dei Trasporti ha inviato una lettera ai responsabili della compagnia di bandiera. “Si tratta di un tema di estrema importanza e delicatezza, al quale è necessario dare pronta e immediata risoluzione”, scrive Deiana.

L’assessore Firino ha ribadito la necessità e la determinazione nel voler “cancellare definitivamente questo tipo di discriminazione che si trovano a subire gli atleti e le società sportive dell’isola, già in palese difficoltà per le trasferte per via dell’insularità, nello svolgimento dei campionati nazionali e federali”.