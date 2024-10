New Livingston comunica che il TAR della Sardegna ha confermato l'efficacia del provvedimento di revoca, adottato dalla Regione Sardegna, dell'assegnazione della rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa.

Lo stesso Tar ha dato, dunque, ragione alla Regione.

La compagnia è pronta a ricorrere al Consiglio di Stato. Nel collegamento dovrà quindi subentrare Alitalia, seconda nel bando per l'assegnazione delle rotte da e per la Sardegna.

L’ordinanza pronunciata dal TAR riporta che "ad una prima sommaria valutazione, tipica della presente fase cautelare, il riscorso non appare destinato all’accoglimento, fatti salvi i provvedimenti che le amministrazioni competenti riterranno adottare per garantire il passaggio di consegne tra la ricorrente e la nuova affidataria del servizio in questione".

New Livingston “certa di aver sempre operato nel rispetto di quanto stabilito dal bando e in assenza di alcuna inadempienza, si riserva di tutelare i propri interessi e in particolare quelli dei propri dipendenti e dei propri clienti”.