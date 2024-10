Nella giornata di ieri la comunità di Alghero si è riunita per festeggiare i 107 anni della signora Giovannina Pistidda.

L’ultracentenaria è nata il 23 Gennaio del 1908 ed è ospite del Centro Residenziale Anziani del Comune.

Ancora oggi conserva lucidità e forza, presentandosi come una dolce e tenace signora che dona consigli, evoca ricordi e regala una buona parola per tutti.

I festeggiamenti sono iniziati alle ore 10,30, con la celebrazione della Santa Messa, è poi seguito un rinfresco con il taglio della torta e l’accompagnamento musicale del cantautore e direttore artistico dell’Agrupaciò Voluntariat Cantors Musics de l’Alguer, Giancarlo Sanna.

Attorno alla signora Giovannina c’erano i suoi figli e nipoti.

A festeggiare i 107 anni della donna anche il sindaco Mario Bruno: “E’ una bella testimonianza di vita, di lucidità e di sapienza: mi ha detto che vive e ha sempre vissuto tutto con gioia, ha ringraziato per una vita in salute, pur tra le difficoltà, ma sempre pronta a fare ciò che Dio vuole. Una vita longeva, ma soprattutto una vita per gli altri: che insegnamento!”