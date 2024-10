Lunedì 27 novembre, a Iglesias, nuovo appuntamento con la diciannovesima edizione del Festival di musica di camera organizzato dall’Associazione Anton Stadlerrealizzato con il contributo della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Iglesias, del Parco minerario storico ambientale della Sardegna e dell’Euralcoop-Conad.

In questa occasione, l’incontro è dedicato agli studenti delle scuole del territorio. Alle 10.00, nel palcoscenico dello storico Teatro Electra, il bandoneonista, e direttore artistico del festival, Fabio Furìa e la pianista Maura Porru proporranno “Tango experience”, un suggestivo viaggio musicale in Argentina e nei sobborghi di Buenos Aires, patria del tango.

Furìa è considerato, dalla critica, uno dei migliori bandoneonisti d’Europa. Ha avuto modo di esibirsi, anche come solista, nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo. Grazie al suo talento, la sua figura è nota a numerose istituzioni e festival musicali, nazionali ed internazionali.

Ha collaborato, inoltre, con prestigiosi musicisti ed ensemble, È fondatore e solista dei “ContraMilonga”.

Ha iniziato a studiare pianoforte e fisarmonica classica all’età di sette anni; a sedici ha deciso di dedicarsi al clarinetto al Conservatorio di Cagliari diplomandosi, sotto la guida del Maestro Roberto Gander, con il massimo dei voti, in soli quattro anni.

E’, anche, l’ ideatore di importanti rassegne musicali quali: Festival Internazionale di Musica da Camera, Colori & Note, Festival ARTango e Carignano Music Experience.

Sempre all’età di sette anni, la Porru ha dato avvio ai suoi studi musicali, prima dedicandosi al clarinetto, poi al pianoforte presso la Scuola Media ad Indirizzo Musicale V. Angius di Portoscuso, sotto la guida della Prof.ssa Francesca Giangrandi.

In seguito, ha intrapreso un percorso accademico (pianoforte) presso il Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, diplomandosi a pieni voti nel 2011 sotto la guida della Prof.ssa Marcella Murgia. Successivamente, ha frequentato diverse masterclass di perfezionamento.

In contemporanea ha intrapreso gli studi di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari, conseguendo prima la Laurea Triennale in Scienze Giuridiche e successivamente la Laurea Specialistica in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Stabile la sua collaborazione, in veste di progettista e responsabile delle attività, con l’Associazione Culturale Anton Stadler.

In veste di pianista, ha al suo attivo varie collaborazione con enti e Associazioni del territorio. Di recente ha intrapreso stabilmente l’attività cameristica in duo e trio. Maggiori informazioni al numero di telefono 3425805156, al sito internet www.associazioneantonstadler.com, all’indirizzo di posta elettronica infoantonstadler@gmail.com o alla pagina Facebook Anton Stadler Iglesias. Il prossimo appuntamento con il festival sarà per domenica 3 dicembre, con la violoncellista Katharina Gross e il pianista Matteo Falloni.