Venerdì scorso, nella centralissima via Roma a Cagliari (incrocio semaforico stazione Trenitalia), aveva tamponato violentemente una Mercedes e per tutta risposta, anziché fermarsi a prestare soccorso, aveva ingranato la prima e si era dileguato. Per fortuna la 53enne cagliaritana tamponata, finita in ospedale, non ha riportato gravi ferite o lesioni.

Dopo le minuziose attività di indagine svolte dal personale della Polizia Locale di Cagliari, è stato rintracciato il conducente dell'auto-pirata: l'attento lavoro del personale della Sezione Infortunistica della Municipale ha consentito infatti di risalire alla Toyota e al suo conducente, un giovane 26enne di Quartu S. Elena al quale è stata ritirata la patente di guida e nei confronti del quale verrà inoltrata denuncia in Procura per il reato di omissione di soccorso.