Dalla settimana prossima al via altri due punti prelievo tamponi in via Malta ad Alghero e a San Camillo a Sassari.

L'iniziativa organizzata dal Dipartimento Prevenzione di Sassari, anche al fine di limitare gli spostamenti e facilitare l'accesso ai tamponi, rientra nel piano di potenziamento del tracciamento e del monitoraggio previsto dalla Giunta regionale guidata da Christian Solinas e dall'Assessorato alla sanità, per gli operatori sanitari e le scuole.

"Si è deciso di puntare su luoghi che per i bambini, gli studenti e i loro genitori sono sicuri e utili a ridurre al minimo il disagio legato agli spostamenti, aumentando parimenti la capacità di monitoraggio della pandemia" - dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

"Attualmente si eseguono tra i 500 e i 600 tamponi al giorno" - precisa il Presidente Pais - "Con l'apertura di questi nuovi centri e quelli di Ozieri e Bono, già operativi, si prevede di eseguirne almeno 1.000".

"Saranno due 'drive-through', cioè non ci sarà bisogno di scendere dalla macchina per effettuare il tampone rinofaringeo" - conclude Pais - "I tamponi verranno inviati al laboratorio di microbiologia dell'AOU di Sassari per l'analisi molecolare ed il sequenziamento, quest'ultimo fondamentale per monitorare la diffusione della nuova variante Omicron".