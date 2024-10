La decisione del sindaco di Monserrato Tomaso Locci non è passata inosservata alla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, che non ha esitato a dire la sua.

Tamponi gratis e Green pass automatico, in caso di negatività, in seguito ad un accordo tra il Comune e la Croce Rossa, come il primo cittadino avrebbe comunicato ad un quotidiano locale “centomila euro per poter fare almeno sino a maggio, 4 giorni alla settimana, circa 60 tamponi giornalieri a chiunque ne farà richiesta.

La Lucarelli, da sempre a favore della lotta al Covid attraverso i vaccini e, senza nasconderlo, contro chi li rifiuta, avrebbe commentato attraverso una storia sul proprio profilo Instagram. “Davvero una grande lezione di civiltà svuotare le casse del Comune per finanziare i tamponi a chi non si preoccupa del bene comune. Complimenti sindaco Locci”.

