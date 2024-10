Importanti novità sul fronte Covid sono state fornite dal sindaco di Oschiri, Roberto Carta, ai propri concittadini.

"Oggi si è concluso il secondo drive in della campagna screening organizzata dal Comune - spiega l'amministratore su Facebook -. In due giorni sono state sottoposte a tampone rapido antigenico circa 300 persone. Nessuna è risultata positiva al #COVID19. Il prossimo drive in si terrà sabato 19.12.2020. Gli interessati saranno preavvertiti telefonicamente dalla Polizia Municipale".

"In data odierna il medico di igiene pubblica mi ha comunicato che: 5 nostri concittadini precedentemente positivi al covid19 sono guariti; 2 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid19. Entrambi stanno bene e sono in isolamento in casa. Ad oggi i casi di contagio sono pari a 6, di cui 2 in ospedale e 4 in isolamento in casa; ad oggi il numero di persone in quarantena è pari a 7".