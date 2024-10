Ieri sera, in via Guaddazzonis a Cagliari, una donna di 59 anni, residente a Quartucciu, si è accostata a bordo strada per aiutare una persona disabile che era stata colta da un malore.

Mentre prestava soccorso, la sua auto, una Toyota Yaris, è stata tamponata da una ragazza di 29 anni alla guida di una Citroen C3.

Fortunatamente nessuno ha riportato ferite.

Per i rilievi, è intervenuta sul posto la polizia municipale.