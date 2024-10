Due auto distrutte, tre persone contuse, tra cui una donna incinta, e traffico rallentato.

È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 131 all'altezza di Sardara.

Una Fiat Panda, per cause non ancora accertate, ha tamponato una Rover, a bordo della quale viaggiava anche la donna incinta, e poi si è ribaltata.

Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale.

I conducenti delle vetture e la donna sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Non hanno riportato gravi ferite, solo qualche contusione.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.

Foto tratta da Ansa