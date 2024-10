Un tamponamento automobilistico è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 15, all'ingresso di Nuoro all'altezza del vecchio caseificio. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono urtate violentemente senza particolari conseguenze per gli occupanti.

Durante le fasi messa in sicurezza delle auto coinvolte, uno dei passeggeri lamentava alcune contusioni, per cui si è reso necessario l'intervento del servizio sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e la polizia municipale.