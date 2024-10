La strada statale 133 bis "di Palau", nel comune di Santa Teresa di Gallura, è stata chiusa momentaneamente al traffico all'altezza del chilometro 4,8 a causa di un tamponamento che vede coinvolte alcune auto e un'ambulanza.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per liberare la carreggiata, la polizia locale di Santa Teresa per i rilievi e il personale dell'Anas. Da quanto si apprende non ci dovrebbero essere feriti gravi.