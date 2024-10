Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, sull’ex strada statale131, a Sestu, all’altezza di Cortexandra, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture con quattro occupanti, di cui anche un bambino.

Gli operatori coordinati dalla sala operativa del 115 sono tempestivamente intervenuti, e all'arrivo sul posto hanno accertato che i passeggeri dei mezzi fossero stati soccorsi dagli operatori del 118, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture e dell’arteria stradale.

Fortunatamente le persone coinvolte sono rimaste ferite in modo non grave, sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per accertare le cause dell'incidente.