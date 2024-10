A scriverci è il conducente della minicar che ieri ha subito un tamponamento da parte di un’auto che, invece di fermarsi a prestare soccorso, in gran fretta si è allontanata dal luogo dell’incidente.

“Ieri verso le 22:30 a Quartu Sant'Elena, in piazza Santa Maria, mi hanno tamponato violentemente e il conducente dell’altra macchina e fuggito. Abbiamo chiamato i carabinieri che sono arrivati subito e hanno avviato le indagini”, ci racconta il conducente che si trovava a bordo della vettura insieme alla ragazza.

“Mi hanno trasporto al marino con l'ambulanza, mentre la mia compagna che in quel momento non sentiva dolori, ed è rimasta sul luogo del sinistro, oggi e dovuta andare in ospedale perché ha manifestato fastidi alla schiena e alla testa”.