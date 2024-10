Ieri a Villasor, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 62enne operaio di Serramanna. Gli operanti erano intervenuti nelle ore precedenti all’interno del parcheggio del market MD, in quanto l’uomo alla guida della propria Peugeot avrebbe tamponato due autovetture regolarmente parcheggiate.

I militari hanno proceduto pertanto a una verifica strumentale mediante etilometro nei confronti dell’interessato, in virtù della quale l’artefice del sinistro è risultato essere positivo al test per alcolemia da 0,98gr/l.

I documenti di guida e di circolazione del 62enne sono risultati essere regolari. La patente di guida gli è stata ritirata e l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e affidata al figlio del proprietario.