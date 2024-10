E’ felice e raggiante Talia Ferraris, che alla finale del concorso “Miss e Mister Europa” ha conquistato la fascia di Miss Fashion Italia, disputata a Parma lo scorso 25 ottobre.

“E’ stata un’esperienza bellissima che mi ha insegnato tanto, soprattutto a vincere la mia timidezza”, dice la bella algherese.

Timida quanto determinata a soli 15 anni. Talia è alta 1.78, ha i capelli ricci, studia all'Istituto Tecnico tusristico di Alghero e nella vita pensa anche di fare l’indossatrice. Lavoro che vorrebbe intraprendere non tralasciando lo studio. Infatti, il suo obiettivo, dopo il diploma, è anche quello di laurearsi in lingue. Intanto, ha sfilato per stilisti come Mario Cocco e Lucia Deligios, portando la sua bellezza nelle diverse passerelle in giro per la Sardegna.

Talia è arrivata prima alla finale regionale di Mister e Miss Europa a Golfo Aranci, primato che le ha permesso di accedere alla fase successiva di Parma. “E’ la prima volta che partecipo a un concorso di bellezza. E’ stata un’occasione importante per farmi conoscere”.

Il concorso, infatti, crea anche occasioni per contratti di lavoro nel campo del cinema, spettacolo e pubblicità. Oltre alla bella algherese hanno partecipato al concorso anche altri due sardi: Andrea Levrini, olbiese, eletto Mister Europa, e Marina Dalu, di Siniscola, Miss Telegenia, e Roberto Ricco, di Olbia, eletto Mister Sorriso.