I militari della Guardia di Finanza di Arbatax hanno sequestrato a Talana in Ogliastra una discarica abusiva di circa 5000 metri quadri su un terreno comunale in un'area di particolare pregio ambientale.

Nel corso di un servizio per verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche stanziate dalla Regione Sardegna per la bonifica di vecchie discariche ormai in disuso, militari della Tenenza di Arbatax hanno eseguito degli accertamenti nel Municipio di Talana, sull'uso come discarica di un terreno comunale.

Il sopralluogo, effettuato insieme al sindaco ed altri funzionari, ha permesso di constatare che si è formata, in modo disordinato e indifferenziato, una collina di rifiuti di varia natura costituita da pneumatici, batterie di automobili, elettrodomestici, parti di autoveicoli, scarti ferrosi, scarti di materiali edili, bombole del gas ed anche lastre di eternit e alcune fuoriuscite di liquidi inquinanti.

I militari hanno quindi sequestrato l'intera area, che sino ai primi anni 2000 era adibita a discarica regolarmente autorizzata poi, con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di stoccaggio rifiuti, è stata dismessa e sarebbe dovuta essere bonificata da parte del Comune che tra l'altro, ha anche ricevuto appositi contributi dalla Regione Sardegna.

Ciò nonostante l'area è in completo stato di abbandono diventando ormai meta di tutti coloro i quali dovevano smaltire ogni sorta di rifiuti. I finanzieri hanno inoltrato una denuncia alla Procura della Repubblica di Lanusei contro ignoti, per "attività di gestione di rifiuti non autorizzata". Sono in corso ulteriori accertamenti.