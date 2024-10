I Carabinieri della Stazione di Talana, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ma anche alla ricerca di armi, esplosivi ed a prevenire il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno trovato, nascosti all’interno di un canale di scolo, tre sacchi di marijuana, in boccioli, per un peso complessivo di circa 3 chili.

La sostanza veniva immediatamente sequestrata. Sono in corso le indagini.