“Taiko No Koe; la voce del tamburo” è il titolo del concerto di percussioni giapponesi promosso da Norma Teatro in collaborazione con il Comune di Borutta, in programma mercoledì 18 luglio alle 20.30, presso la Basilica di San Pietro di Sorres.

L’evento, che arriva dopo il grande successo di Drum Circle, porterà per la prima volta nel Nord Sardegna il Trio di percussioniste composto da Catia Castagna,Rita Superbi e Marilena Bisceglia che avranno modo di allietare il pubblico presente con una potente, straordinaria ed energica performance.

In programma anche alcune incursioni poetiche dell’attrice Federica Seddaiu di Thiesi. Il costo dell’ingresso con contributo associativo è di 10 euro, gratis per i bambini sino ai 10 anni. Maggiori informazioni al numero di telefono 3471210256 o all’indirizzo di posta elettronica teatronorma@gmail.com.