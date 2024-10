Novità per l’ufficio postale di Villa San Pietro. E’ stata inaugurata oggi, alla presenza dei Responsabili Provinciali di Poste Italiane, della Sindaca Marina Madeddu e di molti cittadini, la nuova sede di Corso Vittorio Emanuele 39.

"Oggi è un grande giorno per Villa San Pietro. – commenta la Sindaca Madeddu - Il trasferimento dell’Ufficio Postale nei nuovi locali, che a breve saranno dotati anche di sportello ATM, è un risultato fortemente voluto e cercato dall’Amministrazione Comunale per rispondere all’esigenza di un servizio efficiente e adeguato ad una cittadinanza in continua crescita e ad un territorio a vocazione turistica. Un doveroso ma sentito ringraziamento lo rivolgo a Poste Italiane per la sensibilità nel recepire il bisogno della Comunità e per la determinazione dimostrate nel raggiungere l’obiettivo".

Il nuovo ufficio postale, di circa 60mq complessivi, è stato realizzato adottando le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, con spazi più ampi, maggiore luminosità all’interno, arredi nuovi e più funzionali e impianti di sicurezza all’avanguardia.

A disposizione della clientela due sportelli, dedicati ai servizi finanziari e ai servizi postali, mentre prossimamente verrà installato un Atm Postamat esterno di nuova generazione, che sarà disponibile h24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

L’ufficio postale sarà anche punto di riferimento dei residenti per la consegna delle raccomandate, degli invii a firma e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario.

Nel nuovo ufficio di Corso Vittorio Emanuele 39, che osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, è a disposizione della clientela la connessione Wi-Fi gratuita.

Da sempre Poste Italiane esprime i valori di vicinanza ai territori e di attenzione alle esigenze dei cittadini. Questa tradizionale peculiarità dell’azienda è ribadita anche dal piano di interventi a favore dei piccoli Comuni italiani, con il potenziamento dei servizi postali e finanziari e con iniziative di pubblica utilità per contribuire allo sviluppo economico e sociale dei piccoli centri.