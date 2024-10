È fissato per giovedì mattina alle 10.30 io sit-in di protesta della polizia municipale di Siniscola davanti al palazzo comunale.

La decisione arriva dopo che la giunta ha determinato di tagliare le retribuizioni riguardo le ore di lavoro nel pomeriggio e nei festivi.

Lo sciopero è stato indetto dalla Cgil di Nuoro che in una nota diffusa dal suo segretario spiega: "Non si contestano le ragioni che hanno ispirato la scelta, né la disponibilità o meno di risorse, e tantomeno la necessità di mantenere in essere il servizio turnato. Molto più semplicemente, si contesta di aver unilateralmente modificato il regime orario in violazione e di legge per introdurre un modello non conforme alle previsioni contrattuali per perseguire la realizzazione di un turno mascherato a discapito dei lavoratori".

"Il servizio turnato - prosegue Fronteddu - è un servizio a prestazione individuale di interesse preminente del datore di lavoro che, non a caso, è il soggetto che ne propone l'applicazione. Sono istituti che creano forti disagi e che non vengono certo sollecitati dai lavoratori".

Conclude: "Proprio per questo è necessario un confronto fra le parti, che il legislatore ha confermato con la previsione dell'esame congiunto. Vista l'enorme distanza che intercorre fra le parti è inevitabile che la questione venga proposta in sede di giudizio".