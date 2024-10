“I media regionali pugliesi proprio oggi danno notizia del contratto stipulato tra gli aeroporti Pugliesi e la Ryanair che garantirà ben 33 rotte dalla e per la Puglia verso altrettante destinazioni in tutta Europa, il tutto per un costo di 12 milioni di euro. La Regione Puglia ha individuato lo strumento idoneo per superare gli ostacoli burocratici fornendo in questo modo un aiuto concreto agli operatori turistici e all'economia della Regione Puglia.

In Sardegna, al contrario, la giunta Pigliaru ha fatto scappare Ryanair che proprio oggi conferma la decisione di tagliare le rotte da e per Alghero e Cagliari e il destino della sua presenza sull'isola è legato alla colletta che tanti volenterosi imprenditori del Nord Sardegna stanno portando avanti per garantire la prosecuzione dei voli low cost sull'aeroporto di Alghero”. Così il consigliere regionale gruppo Psd'az Marcello Orrù.

“In Puglia – aggiunge Orrù - è stato calcolato che ogni euro investito dalla Regione avrebbe generato un ritorno suil territorio di 25 euro: questo è accaduto anche nel Nord Sardegna da quando Ryanair ha iniziato ad effettuare e intensificare i voli da e per l'aeroporto di Alghero.

Oggi, la fallimentare politica dei trasporti, senza alcuna seria programmazione, portata avanti in questi primi due anni di legislatura dall'assessore Deiana, fa scappare Ryanair dall'isola e gli imprenditori sono costretti a fare colletta. E' vergognoso!”, conclude il consigliere regionale.