“Tratte non coperte dal servizio, perché poco vantaggiose economicamente, e tagli al personale. L’Arst con le esternalizzazioni rinuncia a fare servizio pubblico”.

Questa la denuncia che arriva dai portavoce provinciali di Fratelli d’Italia di Nuoro e Olbia, Maurizio Cadau e Gigi Carbini. Le zone interne dell’Isola, infatti, sono quelle che rischiano di essere più colpite dal taglio dei collegamenti, nel caso l’Arst decida di esternalizzare il servizio su alcune tratte in cui minore e l’utenza.

“La Giunta Pigliaru, dopo aver distrutto diversi settori produttivi della Sardegna, ora vuole distruggere anche quello dei trasporti, mettendo in gara 750mila Kilometri linee TPL”, denunciano gli esponenti di FdI.

Maurizio Cadau annuncia una dura battaglia su questo fronte: “Dopo aver cancellati i servizi essenziali all'interno della Sardegna, ora vogliono pure negarci il trasporto extra-urbano. Questa Giunta dovrebbe preoccuparsi di migliorare i servizi, viste le condizioni in cui sono costretti a viaggiare i pendolari che ogni giorno vanno a lavorare e studiare”.

Gli fa eco Gigi Carbini che pensa sia meglio “chiudere questo mandato evitando ulteriori danni al settore dei trasporti. Si abbia il coraggio di dare la parola al popolo e la situazione venga presa in mano da chi ha veramente a cuore i lavoratori sardi e l’Isola”.

Sull’aspetto dei lavoratori Arst interviene anche Paolo Truzzu, portavoce regionale di Fratelli d’Italia.

“La scelta di esternalizzare diverse linee, avrà come non secondaria conseguenza la perdita del posto di lavoro per tanti dipendenti Arst ora assunti part-time e non stabilizzati, come l’impossibilità di chi ora è in graduatoria di essere chiamato in futuro”, spiega. “Serve che la Regione vigili sull’operato dell’Arst, affinché garantisca la copertura da parte di quello che deve essere un servizio pubblico di tutte le tratte necessarie ai cittadini, lavoratori e studenti. Oppure chieda, immediatamente, la revoca del bando sulle esternalizzazioni”, conclude Truzzu.