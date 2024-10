Avrebbe tentato di vendere un cellulare rubato a due cittadini extracomunitari in Piazza Matteotti a Cagliari, ma sorpreso dall’arrivo di una Volante è scappato.

La fuga di Nicola Sardara, 22enne cagliaritano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è però durata poco. Una volta bloccato, la polizia lo ha sottoposto a perquisizione personale: all’interno delle mutante il giovane aveva nascosto due tablet, marca Samsung modello TAB3 di colore bianco, mentre nascosto nella tasca della felpa è statao trovato uno smartphone marca Apple modello I-phone 6 di colore bianco.

Dal un rapido controllo con i codici IMEI sono stati rintracciati i proprietari. Poco prima dell’arresto, infatti, il ragazzo avrebbe rotto con una pietra il vetro di una macchina parcheggiata in Viale Sant’Ignazio da Laconi e preso i dispositivi oltre che un portafogli, recuperato successivamente in via Maddalena, all’interno di un cantiere edile.

Sardara è ora nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo.