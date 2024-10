Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bonorva hanno tratto in arresto un giovane tabaccaio di Bonorva che sarebbe stato sorpreso a spacciare all’interno del proprio esercizio commerciale. I militari, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti nei pressi del tabacchino, avrebbero predisposto un mirato servizio di osservazione in tutta l’adiacente piazza Santa Maria.

Avrebbero così notato un soggetto che, dopo essersi recato più volte all’interno del locale, ne sarebbe uscito in maniera frettolosa e nervosa. Perquisito, sarebbe stato trovato in possesso di un grammo di cocaina. La perquisizione è stata così estesa all’interno del tabacchi in cui il titolare avrebbe detenuto un'ulteriore dose più materiale idoneo al taglio ed al confezionamento della sostanza. Arrestato, si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida fissata per la giornata odierna.

L’operazione si inserisce nel più ampio contesto di servizi svolti dai Carabinieri per contrastare il perdurante e sempre più diffuso uso e spaccio di sostanze stupefacenti nei diversi Comuni del territorio.