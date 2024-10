Prossimo il ritorno della linea 1 del Ctm nel Corso Vittorio Emanuele II, grazie all'ordinanza che istituisce il senso unico a salire nella via Caprera da viale Trieste e via Mameli verso il Corso, valida per tutti i mezzi inclusi quelli privati.

Da lunedì 6 gli operai di AVR saranno a lavoro per tracciare la nuova segnaletica e rendere possibile nelle ore successive la modifica della viabilità nella stessa via. Durante l'intervento sarà attivo il divieto di sosta su ambo i lati, a partire dalle 6 del mattino e sino a conclusione dei lavori nell'arco della giornata, e per ragioni di sicurezza potranno rendersi necessarie interruzioni della circolazione nella via in entrambe le direzioni.

L'inversione del senso di marcia in via Caprera, molto attesa e richiesta da residenti ed esercenti delle attività commerciali, è stata programmata e disposta con l'obiettivo di migliorare i collegamenti con il Corso Vittorio. La linea 1, la principale del trasporto pubblico locale cittadino, torna infatti nel Corso attraverso una direttrice centrale funzionale a raggiungere sia la parte pedonale che quella carrabile verso il viale Trento. Quest'ultima è attualmente accessibile solo dalla via Palabanda o dalla via Carloforte, quando non è attiva la ZTL. Il Ctm, con cui si è lavorato efficacemente per tale obiettivo, sta mettendo a punto quanto necessario per rendere operativa a breve la modifica della linea.

Garantendo un percorso alternativo a quello che interessa la via Mameli, la possibilità di salire in via Caprera da viale Trieste rende più agevole anche ai mezzi privati raggiungere le vie Tigellio, Portoscalas, Azuni e piazza Yenne.

Chi percorrerà la via con il nuovo senso unico dovrà fermarsi allo stop che sarà istituito all'incrocio con via Mameli. Per consentire le manovre dei bus del Ctm, dopo le simulazioni di transito compiute nelle scorse settimane, sarà istituito il divieto di fermata nel lato destro di via Caprera, tra la via Mameli e il Corso, e nello stesso Corso Vittorio Emanuele su entrambi i lati della carreggiata per uno spazio inferiore ai 20 metri a partire dall'incrocio con via Caprera.

Appena conclusa la tracciatura della segnaletica si darà il via alla variazione del senso di marcia, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale che sul posto indirizzeranno il traffico e forniranno le informazioni necessarie per la nuova viabilità.