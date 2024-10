Martedì 2 aprile alle 10.00, nella fiera internazionale di Cagliari, Coldiretti Sardegna presenterà al nuovo governatore Christian Solinas e al vice premier Matteo Salvini il suo programma e la propria strategia per lo sviluppo dell’agricoltura.

Saranno presenti i soci agricoltori, pastori e allevatori. Oltre ai vertici regionali dell’Organizzazione presieduta da Battista Cualbu, saranno presenti anche quelli nazionali con in testa il presidente Ettore Prandini.

“Le parole chiave saranno filiere, trasparenza, burocrazia zero, punti per noi fondamentali e imprescindibili – sottolinea Cualbu – perché occorre programmare, avere una idea chiara del comparto, di cosa si vuole fare, e non più brancolare al buio e tamponare le emergenze. Solo cosi l’agricoltura potrà essere competitivo ed esprimere tutte le proprie potenzialità. Solo cosi sappiamo dove investire i denari della programmazione comunitaria. Per fare questo occorre abbattere la burocrazia oppressiva che sempre di più soffoca le imprese, e bisogna farlo in trasparenza con la condivisione dei dati dei settori e guardando lungo tutta la filiera”.