Colpo grosso dei ladri in una abitazione di Pirri. E' stata portata via la cassaforte che conteneva orologi da collezione, gioielli e denaro per un valore che potrebbe raggiungere i 50mila euro.

Il furto è stato messo a segno durante il ponte dell'1 novembre. I malviventi hanno approfittato della momentanea assenza del proprietario, un imprenditore, e si sono introdotti in casa, in una traversa di via Toti.

Una volta all'interno, hanno avuto tutto il tempo di occuparsi della cassaforte, che hanno prelevato, portato all'esterno e caricato su un veicolo sul quale poi sono fuggiti. Il furto è stato scoperto solo oggi dal proprietario, che ha quindi dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e gli specialisti della scientifica, quest'ultimi impegnati nei rilievi alla ricerca di impronte o indizi utili alle indagini.