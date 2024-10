Avevano svaligiato un negozio di pelletteria in via Garibaldi a Cagliari, ma sono stati intercettati dalla Polizia e dopo un lungo inseguimento per le vie del centro, con manovre spericolate e uno speronamento, sono stati bloccati.

Arrestato Antonio Masala, di 41 anni, denunciato invece in stato di libertà, perché al momento irreperibile, il complice.

Recuperate valige, borse e scarpe del valore di 25mila euro. L'episodio è avvenuto alle 2. Gli agenti della Volante, coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola, hanno visto una Fiat Panda con due persone a bordo transitare in via Roma a tutta velocità.

Hanno acceso i lampeggiati e intimato l'alt, ma il conducente ha accelerato. La Polizia si è lanciata all'inseguimento lungo via Roma e poi in via Monte Grappa, dove la Volante è stata speronata.

La Panda ha poi imboccato a forte velocità via San Michele e le vie limitrofe sino a raggiungere via Fontana Raminosa dove, dopo aver urtato il marciapiede, è finita contro un muro.

Conducente e passeggero sono fuggiti, il primo ha fatto perdere le sue tracce scavalcando una recinzione, il secondo invece è stato acciuffato in via Nebida e, dopo una breve colluttazione, è stato arrestato.

Dentro l'auto, intestata al ricercato, i poliziotti hanno trovato cinque sacchi di plastica e due grandi valige colme di scarpe, borse ed altri elementi di pelletteria di una marca prestigiosa, un borsello con 90 euro in contanti e i documenti del proprietario della macchina.

La merce era stata rubata poco prima in un negozio di via Garibaldi.